Найкращі відеокарти для компактних корпусів: топ 8 моделей за результатами тестів

Завдяки енергоефективним архітектурам та вдосконаленим системам охолодження сьогодні навіть потужні GPU можна розмістити в корпусах типу Mini‑ITX.

Складання потужного комп'ютера в компактному корпусі більше не вимагає серйозних компромісів. Сучасні відеокарти стають потужнішими, але при цьому інженери намагаються зменшити їхні розміри та енергоспоживання, завдяки чому вони підходять навіть для систем Mini-ITX.

Експерти PCMag склали список найкращих графічних процесорів для компактних ПК у різних цінових категоріях, які можна придбати влітку 2026 року.

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Для ігор у Full HD автори рекомендують звернути увагу на Radeon RX 7600 та GeForce RTX 5060. Перша стане оптимальним вибором для тих, хто шукає максимально вигідне співвідношення ціни та потужності, тоді як рішення від Nvidia пропонує сучасні функції на кшталт DLSS 4.5 та MFG.

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Також можна розглянути Intel ARC A580, однак у цієї карти є проблеми зі старими іграми.

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Для 2К-геймінгу в PCMag рекомендують Intel Arc B580 та AMD Radeon RX 9060 XT. Обидві карти забезпечують комфортну продуктивність у більшості сучасних AAA-ігор на високих налаштуваннях графіки, а також доступні в компактних версіях, придатних для Mini-ITX-збірок.

GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ стане хорошим вибором для творців контенту. Незважаючи на те, що це не флагманська модель, вона все одно демонструє високу продуктивність у робочих програмах, таких як Adobe Photoshop і Blender, пропонуючи один із найкращих показників "ціна/можливості" у своєму класі.

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Для ігор у 4K експерти радять розглянути купівлю найкомпактнішої на ринку Radeon RX 9070 XT. Незважаючи на те, що більшість версій RX 9070 XT використовують масивну систему охолодження з трьома вентиляторами, низка партнерів AMD випускають моделі, сумісні з сучасними корпусами Mini-ITX.

GeForce RTX 5070 могла б стати альтернативою, але 12 ГБ пам’яті для 4K у 2026 році вже недостатньо. Доведеться або знижувати графічні налаштування, або завжди грати з DLSS.

Раніше експерти обрали 5 найкращих процесорів для збірки бюджетного ігрового ПК. Через дефіцит пам’яті до категорії бюджетних CPU тепер потрапили моделі вартістю до $200, хоча раніше цей поріг був помітно нижчим.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році. Мобільна RTX 4060 стала найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

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