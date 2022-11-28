Сам годинник буде виступати і як зарядний чохол для навушників.

Очевидно, компанія Huawei вирішила оживити застояний ринок смарт-годинників оригінальним рішенням. У мережі з'явилися зображення нових смарт-годинників бренду – Huawei Watch Buds.

Відмінною особливістю девайса стали не автономність або корисні для здоров'я функції. Головне, чим новинка планує дивувати користувачів – вбудовані навушники, які ховаються під відкидним дисплеєм.

Працює система просто: у годинника відкидається передня панель і під нею зроблена пара поглиблень для навушників, які максимально мінімізовані й за формою нагадують вушні затички. Вся ця конструкція прямо натякає на те, що самі годинники будуть виступати і як зарядний чохол для навушників.

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Інформації про характеристики та терміни релізу поки немає. Відомо лише, що в якості "операційки" виступає HarmonyOS. Додамо, що на тому ж AliExpress повно схожих аналогів від маловідомих китайських брендів, але великі компанії таке ще не випускали.

Який смарт-годинник обрати у 2022 році

Раніше УНІАН ділився топом найкращих бюджетних розумних годинників 2022 року, вартість яких не перевищує $200 або 7.5 тис.грн. Всі моделі в списку працюють зі смартфонами як на iOS, так і на Android.

Перше місце дісталося Mobvoi Ticwatch E2. Попри статус бюджетника, годинник має ряд функцій, які ви зазвичай очікуєте знайти в більш дорогих моделях. Друге і третє місце ділять Fitbit Versa Lite і Amazfit Bip.

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