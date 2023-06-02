Щоправда, потрібна доволі потужна "начинка", а сам мобільний гаджет має бути на чипсеті Qualcomm Snapdragon.

У магазині Google Play з'явилася бета-версія емулятора Yuzu, яка дозволяє запускайте ігри з Nintendo Switch на Android-смартфонах. До цього емулятор був доступний тільки на Windows і Linuх.

Оскільки емулятор в беті, автори попереджають, що бувають просадки і можливі графічні артефакти. Однак він вже цілком непогано справляється з популярними іграми на кшталт Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD і Super Smash Bros. Ultimate.

На поточний момент додаток сумісний тільки з чипами Qualcomm Snapdragon, а для більш-менш стабільної роботи потрібно як мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті. Потрібна також Android 11 або вище.

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Продуктивність в деяких іграх:

Безкоштовну версію yuzu можна завантажити в Google Play. Також є платна версія з раннім доступом до додаткових функцій.

Раніше УНІАН розповідав про емулятор, що дозволяє запускати старі ігри з iPhone на ПК та Mac. Серед них – Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D і Touch 'N Go Lite. Додаток також абсолютно безкоштовний.

Оскільки для швидкої роботи ігор через yuzu для Android потрібна досить потужна начинка, вам може бути цікавий рейтинг найпродуктивніших смартфонів на сьогодні. Актуальний рейтинг очолив iQOO Neo 8 Pro, який можна купити дешевше 500 доларів.

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