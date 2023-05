Йдеться про The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Схоже, у юристів Nintendo найближчим часом буде багато роботи. Невідомі користувачі заздалегідь отримали доступ до The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom і злили її в Мережу.

Як повідомили на Reddit, окремі покупці отримали фізичні видання гри. Вони скористалися емуляторами на ПК, щоб запустити проєкт і почати проходження, хоча до релізу залишалося майже два тижні. Спочатку The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom намагалися транслювати на Twitch, проте майданчик відреагував на витік. Після цього стрим розпочався на Discord.

А потім стало відомо, що гру виклали у вільному доступі в Мережі. Зараз копії The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вже присутні на більшості торрент-трекерів. Через це кількість спойлерів до сюжету і геймплею багаторазово зросла. У соцмережах і на профільних форумах можна знайти безліч скриншотів з гри.

Щоб зняти з себе відповідальність за піратство, користувачі почали масово писати на сервері Discord, де вперше транслювали Tears of the Kingdom, шаблонне повідомлення: "У разі розслідування з боку будь-якої Федеральної структури або чогось подібного, я не маю ніякого відношення до цієї групи або до людей в ній, я не знаю, як я тут опинився, можливо, доданий третьою стороною, я не підтримую ніяких дій членів цієї групи".

Nintendo гарантовано розпочне розслідування, щоб з'ясувати імена людей, відповідальних за витік. Компанія може направити запити до Discord з вимогою розкрити дані користувачів, які транслювали Tears of the Kingdom і поширювали скриншоти. Раніше вона вже вимагала від сервісу розкрити особистість людини, яка опублікувала фотографії з артбуком гри.

Це не перший великий витік в історії Nintendo. Схожа ситуація виникала напередодні релізів Pokemon Legends: Arceus і The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Wii U. Поки що компанія не надала офіційних коментарів щодо зливу.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-основні подробиці

Nintendo поки розкрила мало деталей гри, але це і не дивно. Після феноменального успіху Breath of the Wild відмінні продажі Tears of the Kingdom забезпечені. Так що компанії немає сенсу проводити агресивний маркетинг.

У проекті користувачів чекає нова історія і розширена кількість ігрових механік. Розробники надихаються ідеями, які не вдалося реалізувати в Breath of the Wild.

Світ в Tears of the Kingdom перекочує з попередньої частини, але значно розшириться. Наприклад, Лінк зможе досліджувати споруди на небесах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийде 12 травня 2023 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

