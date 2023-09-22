Забрати нове "яблуко" можна буде вже 29 вересня.

Сьогодні, 22 вересня, у світі відбувся старт продажів чотирьох нових моделей смартфонів від Apple — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Одночасно з цим українські ритейлери відкрили передзамовлення на нові моделі від Apple, через що стали відомі ціни та дата початку продажів в Україні.

Зазначається, що забрати новий iPhone 15 можна буде вже 29 вересня. Водночас деякі магазини встановили обмеження на продаж — не більше одного смартфона в одні руки.

Ціни на лінійку iPhone 15 в Україні

Новий iPhone 15 можна купити за такими цінами:

Відео дня

- версія на 128 GB від 42 499 грн.

- версія на 256 GB від 47 499 грн.

- версія на 512 GB від 57 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Plus стартують від:

- версія на 128 GB - від 47 499 грн.

- версія на 256 GB - від 52 499 грн.

- версія на 512 GB - від 62 499 грн.

Дорожча версія iPhone 15 Pro обійдеться в таку суму:

- версія на 128 GB - від 53 499 грн.

- версія на 256 GB - від 58 499 грн.

- версія на 512 GB - від 68 499 грн.

- версія на 1 ТБ - 78 499 грн.

Версія з розширеним об'ємом пам'яті iPhone 15 Pro Max в Україні коштує:

- версія на 256 GB - від 63 499 грн.

- версія на 512 GB - від 73 499 грн.

- версія на 1 TБ - від 83 499 грн.

Кольори iPhone 15/15 Plus: чорний, червоний, зелений, світло-блакитний, рожевий та жовтий.

Кольори iPhone 15 Pro / 15 Pro Max: білий, чорний, сріблястий та синій.

Крім того, на додаток до смартфонів iPhone 15/15 Pro в Україні також з'явилися нові версії розумних годинників Apple Watch Series 9 і Ultra 2.

Ціни на Apple Watch Series 9 та Watch Ultra 2 в Україні сягають від 19 999 грн. до 39 999 грн.

- Apple Watch Series 9 GPS в корпусі 41 мм коштує 19 999 грн;

- Apple Watch Series 9 GPS в корпусі 45 мм коштує 20 999 грн;

- Apple Watch Ultra 2 в корпусі 49 мм коштує 39 999 грн.

Кольори Watch Ultra 2: бежевий, індиго, синій, чорний, бежевий, оливковий, помаранчевий, блакитний, білий.

Новий iPhone – останні новини

Щорічні випуски смартфонів Apple регулярно викликають шалений інтерес у всьому світі. Зокрема, в Дубаї за день до старту продажів iPhone 15 сотні людей зайняли чергу перед магазинами в торгових центрах. Магазину Apple навіть довелося забарикадуватися.

15 вересня стало відомо, що крім нової кнопки збоку та рекордних 8 гігабайтів оперативної пам'яті, Apple внесла ще одне цікаве нововведення в Pro-смартфони iPhone 15. Тепер власники "прошок" зможуть записувати відео у форматі ProRes прямо на зовнішні SSD-накопичувачі, тим самим не забиваючи пам'ять.

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