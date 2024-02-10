За свіжими даними, Apple зменшить ємність акумулятора в iPhone 16 Plus, причому суттєво.

Презентація нової лінійки iPhone 16 повинна відбутися у вересні. Але зараз з'являється все більше інформації про майбутні смартфони. Зокрема, стали відомі ємності акумуляторів всіх моделей, і вона розчаровує.

Інсайдер Маджин Бу повідомив, що "королю автономності" в особі Plus уріжуть ємність на 9% в порівнянні з попередником: 4006 мАг замість 4383 мАг. Передбачається, що таким чином в компанії хочуть стимулювати продажі більш дорогого Pro Max.

Що стосується базового iPhone 16 і 16 Pro-версій, то вони, навпаки, отримають більш місткі батареї в порівнянні з нинішнім поколінням.

Відео дня

iPhone 16 – 3561 мАг (+6%);

iPhone 16 Pro – 3355 мАг (+2%);

iPhone 16 Pro Max – 4676 мАг (+5%).

Згідно з тестами, iPhone 15 Plus на сьогодні є найбільш "живучим" айфоном в історії Apple. Ця модель може протягнути на одному заряді більше ніж 14 годин. Щоправда, повна швидка зарядка займає дві з половиною години.

Раніше були чутки, що в новому поколінні Apple перейде на багатошарові акумулятори, що повинно позитивно позначитися на збільшення ємності і терміні служби айфонів.

Тим часом Apple готується до весняної презентації наприкінці березня, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 /3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. Ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

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