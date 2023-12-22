У лінійці iPhone 2024 теж не з'явиться модель Ultra. Ймовірно, розширення поточної лінійки відбудеться тільки з виходом iPhone 17.

Компанія Apple не стане випускати модель iPhone Ultra у 2024 році, про яку в останні роки ходило чимало чуток. Про це повідомляє портал MacRumors з посиланням на розробників, ознайомившись з тестовою версією iOS 18.

Наступна операційна система під кодовою назвою "Crystal" містить посилання на чотири неанонсовані моделі iPhone. Імовірно, мова йде про моделі iPhone 2024 року. Серед них:

D47 – ‌iPhone 16‌

D48 – ‌iPhone 16‌ Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – ‌iPhone 16 Pro‌ Max

Як видно, в планах у Apple поки немає ребрендингу старшої моделі, тому на ринку знову вийде модель Pro Max. Таким чином, всім, хто не оновлює свій смартфон в очікуванні iPhone Ultra, доведеться запастися терпінням.

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Чутки про вихід iPhone Ultra активно циркулювали в інтернеті напередодні анонсу iPhone 15. Більшість інсайдерів стверджували, що найтоповіша модель в лінійці 2023 року буде називатися iPhone 15 Ultra і нібито вона отримає низку ексклюзивних фішок, включаючи більш яскравий дисплей і подвійну селфі-камеру. Однак цього не сталося.

Витік iOS 18 демонструє ще кілька цікавих моментів. Наприклад, абсолютно всі моделі iPhone 16 будуть оснащені чипсетом A18. Як відомо, в останніх поколіннях новітні чіпи Apple були ексклюзивними для Pro-версій iPhone. Тепер же, судячи з усього, компанія переглянула стратегію.

Крім того, код майбутньої ОС містить згадки модулів Wi-Fi і Bluetooth виробництва Broadcom.

Раніше з'явилася інформація, що вперше за багато років iPhone збільшаться в розмірах. Так, розмір iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Молодші iPhone 16 і 16 Plus в розмірах не виростуть.

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