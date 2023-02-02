Смартфон вийде в обмеженому тиражі та отримає багатий комплект поставки.

Тепер офіційно: прем'єра ColaPhone – фірмового смартфона від Coca-Cola – відбудеться наступної п'ятниці, 10 лютого. Вже відомо дизайн і "начинка" майбутнього апарату, що являє собою спеціальну версію моделі Realme 10 Pro 5G.

Смартфон на офіційних промо-зображеннях відрізняється від того, що було показано раніше на "злитих" рендерах. Головна відмінність – апарат двоколірний, а не цілком червоний. При цьому рельєфний логотип "кока-коли" з'явиться і на боковині пристрою.

Щодо начинки, то смартфон Coca-Cola, як очікується, не буде відрізнятися від базової версії realme 10 Pro 5G. Тобто, покупці отримають:

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Екран: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц;

Процесор: Snapdragon 695;

Камери: основна 108 Мп, макромодуль 2 Мп, фронтальна 16 Мп;

Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 33 Вт;

ОС: Android 13 з realme UI 4.0.

Скільки коштуватиме новинка, поки невідомо. До речі, ціни на стандартний Realme 10 Pro в Європі починаються від $230.

Детальніше про Realme 10

Дует realme 10 Pro був представлений у листопаді 2022 року. Обидві моделі пропонують дизайн в дусі смартфонів Honor, підтримують 5G, оснащуються 5000 мАг з 33 Вт зарядкою в комплекті і працюють на новітній realme 4.0 на базі Android 13.

При цьому старша модель 10 Pro Plus – перша в своєму ціновому сегменті з вигнутим 120-герцовым екраном. Очікується, що обидва смартфони з'являться в Україні найближчим часом.

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