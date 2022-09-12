Головна фішка новинки – спеціальний аксесуар, покликаний охолоджувати смартфон під час гри.

Компанія Sony презентувала новий флагман Xperia 1 IV Gaming Edition. Ігрова модель зберегла звичний для серії дизайн і отримала саму топову начинку. Але і ціна у неї відповідна.

Головна фішка новинки – спеціальний аксесуар, покликаний охолоджувати смартфон під час гри. Він поєднує функції зовнішнього кулера і док-станції, пише GMSArena.

Але охолодження – це лише одна з функцій Xperia Stream (назва аксесуара). Він також оснащений відеовиходом HDMI та роз'ємом RJ-45, який дозволяє вивести зображення з екрана смартфона на великий екран, наприклад, телевізор, зі швидкістю 120 кадрів в секунду.

Відео дня

Що стосується самого смартфона, то в основу ліг процесор Snapdragon 8 Gen 1 з 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті. Телефон живиться від акумуляторної батареї місткістю 5000 мАг, яка підтримує швидку зарядку 30 Вт. Є і бездротова зарядка.

В апарата плоский екран, задня панель і грані. Телефон оснащений екраном AMOLED з діагоналлю 6,5 дюйма, роздільною здатністю 4К і кадровою частотою 120 Гц. В оснащення входить камера з трьома 12-мегапіксельними модулями та датчиком ToF. З.

Ціна питання – 174 900 йен (близько 45 000 грн). Поки тільки в Японії, але його реліз повинен пізніше відбутися і в інших країнах.

Раніше УНІАН вже розповідав, то Xiaomi оновила свій асортимент аксесуарів новим цікавим гаджетом – портативним акумулятором Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro на разючі 280 000 мАг.

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