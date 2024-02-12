Гарнітура змішаної реальності здатна стати початком "нового життя", як це зробив iPhone понад 15 років тому.

На початку лютого відбувся довгоочікуваний реліз Apple Vision Pro – гарнітури змішаної реальності. Більшість оглядачів називають новинку найкращим пристроєм подібного типу, але про революцію говорити зарано. Однак глава OpenAI Сем Альтман вважає інакше.

Творець ChatGPT у своїй публікації в твіттері назвав новий пристрій Аpple "другим за значущістю продуктом в технологічному просторі". Поступається він тільки iPhone. Таким чином, він навіть визнав перевагу яблучних продуктів над власним чат-ботом.

Варто зауважити, що хоч Apple Vision Pro і відкриває безліч можливостей, компанія просить за пристрій значні $3500, через що багато хто вважає, що він навряд чи стане таким же масовим і популярним, як свого часу iPhone.

Проте, є інформація, що Apple вже готує спрощену версію Vision Pro. Компанія націлена знизити вартість пристрою майже в два рази, щоб перетворити продукт в масовий хіт. Цю технологію в Apple по праву вважають майбутнім комп'ютерної техніки.

Нагадаємо, що собою являє Vision Pro. Це гарнітура змішаної реальності, що дозволяє взаємодіяти з цифровими медіа, які інтегровані з реальним світом. Користувачі можуть керувати додатком пристрою за допомогою своїх очей і пальців.

Apple описує Vision Pro як "революційний просторовий комп'ютер, який змінить все". Цей пристрій розроблявся компанією більше ніж 7 років і по суті є першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Ще до виходу Vision Pro ЗМІ розповідали, що глава компанії Тім Кук особисто наполягав на запуску гарнітури якомога швидше, хоча команда розробки запевняла, що потрібно почекати ще декілька років. Колишні співробітники Apple, які працювали над пристроєм, описали величезний тиск, пов'язаний з випуском Vision Pro.

А тим часом Apple готується до весняної презентації наприкінці березня, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

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