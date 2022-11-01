Його закрили ще у 2016 році – майданчик не витримав конкуренції.

Новий власник Twitter Ілон Маск доручив інженерам компанії трудитися над перезавантаженням Vine, сервісу коротких зациклених роликів. Його закрили ще у 2016 році – майданчик не витримав конкуренції.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на свої джерела в Twitter.

Одне з джерел підкреслює, що перезавантаження майданчика може відбутися вже до кінця року. Однак для цього потрібно зробити багато роботи – кодова база Vine не редагувалася з моменту закриття сервісу.

Відео дня

Днем раніше Ілон Маск запитав своїх підписників, чи варто повернути Vine. Близько 70% з 5 млн відповіли висловилися за відродження сервісу.

Це не перша ініціатива Маска на посаді глави Twitter: раніше ЗМІ повідомляли, що він поставив розробникам ультиматум – до 7 листопада впровадити платну верифікацію акаунтів в рамках підписки Twitter Blue з вартістю 19,99 долара на місяць. При цьому якщо вони не впораються – їх звільнять.

Трохи про Vine

Vine – мобільний застосунок, що дозволяє створювати короткі зациклені відеоролики тривалістю до 6 секунд. У 2012 році сервіс купив Twitter, після чого він стрімко набрав популярність.

До осені 2015 багато популярних творців контенту Vine вже розчарувалися в сервісі та стали переміщатися на інші платформи, а роком пізніше, не витримавши конкуренції з Instagram і Snapchat, сервіс закрився.

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