Редакцію завалили роботами, написаними не людьми, а нейромережею.

Популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi, на невизначений термін призупинило прийом будь-яких творів. Причина – редакцію завалили роботами, написаними не людьми, а нейромережею.

Головний редактор видання Ніл Кларк у своєму Twitter-акаунті у форматі великого обговорення зазначив, що поки не знає, як довго триватиме призупинення. На цей момент у них банально немає розв'язання цієї проблеми.

Кларк розповів, що до недавнього часу журнал щомісяця отримував в середньому по 10 коротких оповідань, з яких вибирали найцікавіші, а потім публікували. Їх кількість стала зростати після того, як творці ChatGPT відкрили доступ до свого чат-бота всім охочим.

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Так, в січні журнал відхилив понад 100 заявок і забанив їх "авторів". За неповний лютий 2023 року їх число зросло до 500. Врешті-решт журнал здався і тимчасово припинив приймати заявки на публікацію історій.

Кларк додав, що розмовляв з іншими видавництвами та з'ясував, що ситуація в Clarkesworld не унікальна. Вся річ у тому, що подібні онлайн-журнали, які публікують авторські розповіді, платять авторам певну суму за слово, що привернуло увагу охочих швидко збагатитися, використовуючи нейромережі.

У Clarkesworld іронічно відзначили, що протягом 17 років їх автори розмірковували про те, як футуристичні технології вплинуть на наш світ, а зараз редакція зіткнулася з їх наслідками.

Що таке ChatGPT і які ризики цієї технології

ChatGPT – це чат-бот, який з початку 2023 року викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обійшов навіть TikTok.

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Одні люди побоюються за свою роботу. Інші вважають, що нейромережа викличе безліч судових прецедентів щодо порушення авторських прав, оскільки вона не генерує не власний контент. Треті називають "нейронки" ворогами, а не помічниками.

Раніше УНІАН розповідав історію як створена нейромережею картина перемогла в конкурсі мистецтв.

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