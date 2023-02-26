За словами опитаних керівників, це дозволяє економити досить великі гроші.

"Розумний" чат-бот ChatGPT за кілька місяців свого існування викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Як виявилося, багато компаній вже використовують нову технологію у своїй діяльності, а деякі навіть замінюють нею співробітників.

Про це йдеться у результатах опитування серед 1000 американських компаній, проведеного платформою для рекомендацій з працевлаштування Resume Builder.

Зазначається, що з появою ChatGPT багато компаній оптимізують свої робочі процеси так, щоб перекласти частину робочих завдань на нейромережу.

Що стосується сценаріїв використання ChatGPT, то 66% компаній залучають нейромережу до написання коду, 58% до створення контенту, 57% для допомоги клієнтам, а 52% – для підготовки звітів за підсумками обговорень.

У процесі найму майже 80% опитаних компаній використовують ШІ-помічника для генерації описів вакансій, 66% – для складання заявок на співбесіду і 65% – для відповідей на заявки.

Більша частина (55%) опитаних керівників оцінюють якість роботи ChatGPT як "відмінну", а 34% – як "дуже хорошу". 48% компаній вдалося заощадити за допомогою нейромережі більше ніж 50 000 доларів, а 11% – понад 100 000 доларів.

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Експерти підкреслюють, що ChatGPT все ще має проблеми, пов'язані з помилками та плагіатом. Багато хто вважає, що це тільки "іграшка", а не повноцінний інструмент. При цьому самі творці чат-бота не раз говорили про те, що на ChatGPT не слід покладатися "в чому-небудь важливому".

Чат-бот ChatGPT: чому він викликає занепокоєння

На тлі своєї популярності ChatGPT встиг викликати чимало суперечок в мережі. Одні люди побоюються за свою роботу. Інші вважають, що нейромережа викличе безліч судових прецедентів щодо порушення авторських прав, оскільки вона генерує не власний контент. Треті називають "нейронки" ворогами, а не помічниками.

Раніше УНІАН розповідав, що ChatGPT паралізував роботу популярного онлайн-журналу Clarkesworld, що публікує любительські оповідання в жанрі Sci Fi. Редакцію завалили роботами, написаними не людьми, а нейромережею, через що журнал припинив приймати заявки на публікацію оповідань.

Також була новина, як створена нейромережею картина перемогла в конкурсі мистецтв. При цьому судді не знали цього.

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