Спільнота NFT-художників разом із Мінцифрою запустили перший в Україні NFT-музей війни.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
"Запустили перший в Україні NFT-музей війни. Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців. У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі твори представлені в цифровому вигляді NFT-токенів і їх кожен може придбати онлайн. Кошти з продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби для України.
Федоров додав, що випуск першої частини колекції NFT-творів міститиме твори українських художників, а до наступних випусків увійдуть твори зі всього світу
Довідка УНІАН. NFT — це одиниця даних у цифровій книзі, що називається блокчейном, де кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них не взаємозамінний.
Раніше повідомлялося, що українські digital-спеціалісти запускають NFT-колекцію #ActLikeZelensky для допомоги Україні.