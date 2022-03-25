Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців.

Спільнота NFT-художників разом із Мінцифрою запустили перший в Україні NFT-музей війни.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Запустили перший в Україні NFT-музей війни. Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців. У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі твори представлені в цифровому вигляді NFT-токенів і їх кожен може придбати онлайн. Кошти з продажу колекції будуть перераховані на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби для України.

Федоров додав, що випуск першої частини колекції NFT-творів міститиме твори українських художників, а до наступних випусків увійдуть твори зі всього світу

Довідка УНІАН. NFT — це одиниця даних у цифровій книзі, що називається блокчейном, де кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них не взаємозамінний.

Раніше повідомлялося, що українські digital-спеціалісти запускають NFT-колекцію #ActLikeZelensky для допомоги Україні.

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