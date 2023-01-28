При цьому відмовитися від переходу з Windows 11 21H2 до Windows 11 22H2, скоріш за все, не вийде.

Технологічний гігант Microsoft почав примусово оновлювати комп'ютери під управлінням Windows 11 21H2 до актуальної збірки 22H2, яка вийшла у вересні минулого року.

Як йдеться в повідомленні на сайті компанії, першими примусово оновлять комп'ютери тих користувачів, які раніше за інших встановили Windows 11 21H2 та досі не перейшли на найактуальнішу версію ОС.

Також наголошується, що користувачі ПК під управлінням W11 зможуть вибрати в налаштуваннях найбільш слушний час для установки оновлення.

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Microsoft і у випадку з "десяткою" примусово оновлювала пристрої користувачів до актуальної версії. Однак тоді софтверний гігант робив це безпосередньо перед припиненням підтримки застарілих версій ОС. Підтримка ж Windows 11 21H2 закінчується тільки 10 жовтня 2023 року.

Microsoft у вересні добряче оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). Найпомітніші нововведення – оновлений "Диспетчер завдань" і поліпшена багатозадачність.

А ще, через довгий час Microsoft, повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь рік. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.

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