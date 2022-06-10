Міністерство цифрової трансформації запустило опитування для запуску Stripe в Україні.
Про це повідомила прес-служба відомства.
"Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб дедалі більше міжнародних сервісів ставали доступними для українців. З 2020 року ведемо активні перемовини з командою Stripe щодо розширення їх діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні.
Раніше, щоб показати значну зацікавленість та потребу українського бізнесу в сервісах компанії, Мінцифри запустило петицію.
Рішенню Stripe щодо виходу на український ринок передуватиме довготривала й комплексна робота, оцінка екосистеми та потреб бізнесу. Щоб з'ясувати, який функціонал Stripe український бізнес хотів би використовувати у своїй діяльності, Мінцифри запустило опитування:
Це сприятиме переговорам щодо запуску платіжної системи та зробить внесок у розбудову української економіки.
Шо таке Stripe: довідка УНІАН
Stripe — це міжнародна платіжна система з високою швидкістю обробки платежів та підвищеною безпекою. Наразі платформа недоступна в Україні.