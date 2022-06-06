Тепер замість витрачання часу в чергах послугу можна отримати за одну хвилину.

На порталі "Дія" відтепер можна отримати витяг про місце проживання лише за одну хвилину.

Про це повідомляє прес-служба Міністерство цифрової трансформації України у Telegram-каналі.

Зазначається, що з 1 грудня 2021 року для власників паспортів-книжечок та ID-карток для того, щоб оформити шлюб, стати на військовий облік або влаштувати дитину до садочка чи школи, необхідно було мати витяг з реєстру територіальної громади.

"Раніше по нього треба було ходити до відповідних органів реєстрації та відстоювати черги. Тепер замість паперової довідки - електронний витяг, а замість відвідування держустанов - портал "Дія", - йдеться в повідомленні.

Для отримання витягу потрібно: авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Витяг з реєстру територіальної громади" та натиснути "Отримати витяг". Процедура займає лише одну хвилину.

Електронний документ можна завантажити на порталі та зберегти на смартфоні чи іншому зручному носії, щоб мати завжди під рукою.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров обіцяє незабаром таку ж послугу і в застосунку.

Як повідомляв УНІАН, до застосунку "Дія" повертаються старі послуги, які тимчасово були недоступні через питання безпеки. Також з'являться і нові фічі, зокрема, можливість одружитися через смартфон.

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