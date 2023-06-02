Тепер допоміжний екран займає майже всю верхню половину тильної панелі.

Бренд Motorola офіційно представив флагманську "розкладачку" Razr 40 Ultra, дизайн і характеристики якої витекли в мережу ще взимку. Відмінності від попередника як зовнішні, так і по начинці, хоча чіп залишився колишнім.

Головною фішкою нового покоління став величезний зовнішній дисплей на всю кришку – на ньому з'являються оповіщення та інша корисна інформація, а під час знімання він стає цифровим дзеркалом.

Діагональ основного дисплея становить 6.9 дюйма. Це pOLED-матриця з роздільною здатністю 2640×1080 пікселів, частотою 165 Гц, піковою яскравістю 1400 ніт і підтримкою HDR 10+. Діагональ допоміжного-3.6 дюйма. Він має 144 Гц, 1066×1056 пікселів і скло Corning Gorilla Glass 7.

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Усередині телефону встановлено процесор Snapdragon 8+ Gen 1 і батарея на 3800 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Камер три: основна на 12+13 Мп з ширіком і "селфі" на 32 Мп. Є захист від води і пилу IP52, а сканер відбитків вбудований збоку.

Motorola Razr 40 Ultra вже доступний для замовлення і надійде в продаж в Китаї з 5 червня. Мінімальна версія на 8/256 ГБ коштує 5699 юанів – близько 30 000 грн.

Разом з Razr 40 Ultra Motorola представила модель складного смартфона простіше – Razr 40.

Молодший апарат відрізняється від "ультра" діагоналлю зовнішнього екрана – 1,47 дюйма, хоча основний все ті ж 6,9 дюйма. Процесор Snapdragon 7 Gen 1, а батарея навіть більше – 4200 мАг. Ціна – від 3999 юанів (~20 000 грн).

Нагадаємо, раніше Google офіційно представила свій перший складаний смартфон – Pixel Fold з 7.6-дюймовим внутрішнім і 5.8-дюймовим зовнішнім OLED-екранами. Він працює на чипсеті Google Tensor G2 і отримав "найміцніший шарнір серед складних пристроїв".

Водночас, на думку провідних техноблогерів, саме Oppo Find N2 Flip – найкращий складаний смартфон для покупки в 2023 році. Ззовні він нагадує Galaxy Z Flip, але краще відразу за кількома параметрами.

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