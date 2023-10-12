Зокрема, годинник не отримає давно очікуваний microLED-дисплей чи неінвазивний глюкометр.

Наступне покоління смарт-годинників Apple Watch, що вийдуть наступного року, обійдуться без "значних інновацій" – як і у випадку з Apple Watch 2023, це буде мінорним оновленням серії. Про це розповів Мін-Чі Куо, який вважається одним з найточніших аналітиків релізів Apple.

Зокрема, годинник не отримає давно очікувані microLED-дисплей чи неінвазивний глюкометр. До впровадження цих функцій варто почекати мінімум декілька років, а реалізацію матриць нового типу й зовсім можуть перенести на 2026 рік.

За словами аналітика, Apple Watch є класичним прикладом продукту, який досяг успіху завдяки репозиціонуванню. Якщо в 2024 році продажі годинників впадуть, Apple доведеться знову вдатися до репозиціонування пристрою, запропонувавши користувачам більш суттєвий апгрейд.

Відео дня

Варто зауважити, що інший авторитетний Інсайдер, Марк Гурман з Bloomberg, раніше стверджував, що в наступному році до ювілею годинника повинні вийти Apple Watch X за аналогією з iPhone X. Вони нібито отримають тонший корпус, новий спосіб кріплення ремінців і, ймовірно, новий microLED-дисплей.

Можливо, ювілейні Apple Watch X будуть представлені як додаткова флагманська модель, як це сталося з iPhone X (разом з ним вийшли iPhone 8 і 8+ з мінімальними відмінностями щодо "сімки").

Apple поки не закінчила з анонсами в 2023 році

Відразу два авторитетних джерела розповіли, що до кінця цього року вийдуть оновлені 14- і 16-дюймові MacBook Pro, які оснастять більш яскравими і енергоефективними miniLED дисплеями. Цілком ймовірно, що нові моделі отримають чіпи M3 Pro і M3 Max, але інші джерела чекають їх не раніше весни 2024 року.

Також є інсайди, що до кінця року варто чекати виходу нових iPad mini. Нова модель майже нічим не відрізнятиметься від поточного iPad mini 6: їй дадуть більш свіжий чипсет A16 замість поточного A15, а також трохи збільшать ОЗУ і автономність.

Вас також можуть зацікавити новини: