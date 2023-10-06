Цю інформацію підтверджує відразу два авторитетних джерела.

За даними галузевих джерел, Apple до кінця року планує оновити 14-і 16-дюймові MacBook Pro, оснастивши їх більш яскравими та енергоефективними miniLED дисплеями. Про це передає тайванське видання DigiTimes.

Інформацію DigiTimes підтверджує й MacRumors. Зазначається, що на початку цього тижня джерела видання отримали інформацію про запуск програми trade-in для деяких з останніх моделей Mac, що вказує на близький анонс новинок в цьому сегменті.

Як зазначає DigiTimes, нові панелі MacBook Pro 14 та MacBook Pro 16 будуть на 10 відсотків яскравішими порівняно з поточними флагманськими ноутбуками бренду. При цьому основна причина такого апгрейда – зниження енергоспоживання, а не збільшення яскравості.

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Нагадаємо, що Apple випустила оновлені 14-дюймові і 16-дюймові MacBook Pro з чіпами M2 Pro і M2 Max на початку 2023 року. Цілком ймовірно, що нові моделі отримають чіпи M3 Pro і M3 Max, але інші джерела чекають їх не раніше весни 2024 року.

Купертинівці також розглядають перехід на OLED-дисплеї в "макбуках", але станеться це тільки до 2026 року, стверджує DigiTimes. При цьому ранні витокі вказували на літо 2024 року.

iPhone 15 – не остання новинка Apple в 2023 році

Інсайдери стверджують, що до кінця цього року також варто чекати виходу нових iPad mini. Нова модель майже нічим не відрізнятиметься від поточного iPad mini 6: їй дадуть більш свіжий чипсет A16 замість поточного A15, а також трохи збільшать ОЗУ і автономність.

Нових же iPad Pro точно не варто чекати до першої половини 2024 року – але зате планшети отримають новий потужний процесор M3 та дисплеї OLED. Щоправда, з чуток, коштувати вони будуть мало не на 80% дорожче, ніж актуальні моделі.

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