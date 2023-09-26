Раніше вважалося, що оновлення iPad mini відбудеться тільки в 2024 році.

Тайванське видання DigiTimes, відоме наявністю галузевих джерел, опублікувало звіт, в якому сказано, що Apple не закінчила з анонсами в 2023 році. У найближчі місяці компанія планує випустити новий iPad mini.

Раніше інсайдери говорили, в тому числі Марк Гурман з Bloomberg, що в цьому році більше не буде нових гаджетів від Apple, а нові "яблучні" планшети будуть представлені не раніше весни 2024 року. Але, схоже, що це не так.

Поставки деяких компонентів і запчастин, необхідних для компактного планшета iPad, вже здійснюються в невеликих обсягах, повідомляє DigiTimes. Згідно з джерелом, це прямо натякає на вихід iPad mini 7 "в четвертому кварталі" поточного року, тобто, з жовтня по грудень.

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Якщо цьогоріч й відбудеться оновлення компактного iPad, то, очікується, що воно буде "нічим іншим, ніж апгрейдом характеристик". Ймовірно, йому дадуть більш потужніший чипсет A16 замість поточного A15, а також трохи збільшать оперативну пам'ять й автономність.

Нових же iPad Pro точно не варто чекати до першої половини 2024 року – але зате планшети отримають новий потужний процесор M3 і дисплеї OLED. Щоправда, з чуток, коштувати вони будуть мало не на 80% дорожче, ніж актуальні моделі.

Раніше очікувалося, що до кінця 2023 року Apple проведе окремий захід для Mac. Однак свіжі дані говорять, що перехід від покоління M2 до початку M3 почнеться в першій половині 2024 року. Першими моделями з чіпом M3 стануть MacBook Pro"13. MacBook Air"13 і iMac "24.

Також наступного року Apple почне перехід на OLED-дисплеї у своїх ноутбуках. Очікується, що впровадження OLED-дисплеїв дозволить підвищити їх енергоефективність у порівнянні з поточними LED і miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність.

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