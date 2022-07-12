Ці сонячні панелі та системи збереження енергії мають високу автономність і забезпечують резервне живлення під час відключень електроенергії.

На Донеччині встановили енергетичні системи Tesla Powerwall 2, що забезпечать безперебійний зв’язок та інтернет.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Донеччина - одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні… Тепер завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку", - зазначив Федоров.

Він також зауважив, що наступним регіоном, який отримає Tesla Powerwall 2, стане Миколаївщина.

Як повідомляв УНІАН, у квітні американський підприємець, інженер та співзасновник компанії SpaceX Ілон Маск передав Україні перші дві станції Tesla Powerwall. Ці сонячні панелі та системи збереження енергії встановили на медичних амбулаторіях у Бородянці та в Ірпені.

Це обладнання здобуло велику популярність у США. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електроенергії.

Довідка УНІАН. Powerwall – літій-іонний акумулятор, розроблений компанією Tesla. Акумулятор призначений для збереження енергії для побутового використання, зсуву навантаження споживання, а також резервного живлення.

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