Останній публічний виступ мільярдера датується 21 червня.

Одіозний мільярдер Ілон Маск, який загорівся купівлею компанії Twitter, пропав – протягом дев'яти днів він не публікував повідомлення в однойменній соціальній мережі, а також не з'являвся на публічних заходах.

На пропажу глави Tesla і SpaceX Ілона Маска звернули увагу не тільки звичайні користувачі, але й ЗМІ, зокрема агентство Bloomberg.

Останній публічний виступ підприємця датується 21 червня на катарському економічному форумі, в ході якого Маск розповів, що за угодою з Twitter все ще є "невирішені питання", в тому числі побоювання щодо кількості ботів. Тоді ж була залишена остання на сьогодні публікація Маска в соцмережах.

Агентство зауважує, що така довга перерва в активності не властива Маскові. Бізнесмен щодня публікував десятки повідомлень, коментував новини, розповідав про свої компанії, спілкувався з користувачами і завантажував меми.

Однією з теорій про причини "зникнення" мільярдера є те, що кінець кварталу зазвичай дуже завантажений час для Tesla, оскільки компанія Маска намагається досягти квартальних показників відвантажень й продажів. Крім того, кількома тижнями раніше його інша компанія – SpaceX – здійснила запуск трьох ракет-носіїв Falcon 9.

Поки неясно, чи повернеться підприємець і можливий, новий власник Twitter на свою сторінку. До речі, деякі шанувальники Маска вже встигли висловити побоювання за його здоров'я.

Нагадаємо, 26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

У РФ через це навіть стали погрожувати Маску. Зокрема, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

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