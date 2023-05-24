Очолив список Motorola Moto G62, який пропонує найкращий баланс доступності та функціональності.

Бюджетні смартфони пройшли довгий шлях за останні кілька років. Сучасні моделі помітно відрізняються від своїх попередників, пропонуючи широкий спектр функцій і непогану продуктивність за доступну ціну. Редакція порталу Gizchina склала топ з десяти бюджетних смартфонів, з найкращими для їх цінової категорії характеристиками.

До списку потрапили як новинки, що дебютували на ринку зовсім недавно, так і випущені ще у позаминулому року смартфони, які при цьому не втратили своєї актуальності в 2023-му.

На першому місці опинився Motorola Moto G62, який, на думку Gizchina, пропонує найкращий баланс доступності та функціональності. Завдяки міцному пластиковому корпусу, "чистому" Android 12 і довговічному акумулятору місткістю 5000 мАг, Moto G62 забезпечує першокласну продуктивність в своєму ціновому діапазоні.

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Причому у смартфона є і недоліки у вигляді повільної зарядки, камери середньої якості і зрідка просідаючої продуктивності.

Друге місце отримав Nokia G60, який теж пропонує топовий набір функцій за доступною ціною. Зазначається, що телефон отримав великий дисплей, гідну основну камеру, високу автономність і тривалу підтримку ПЗ (3 роки) від виробника.

Хоч телефон може засмутити повільною зарядкою потужністю 20 Вт і слабенькими додатковими камерами, ці недоліки легко затьмарюються його загальною продуктивністю і вартістю.

Realme C35 помістили на третє місце. На думку Gizchina, пристрій отримав найкращий в категорії дизайн, чіткий і барвистий дисплей, а також якісну 50-Мп основну камеру.

Однак, за словами Gizchina, його продуктивність та час автономної роботи можуть бути не такими вражаючими, як деякі конкуренти,

На четвертому місці опинився Redmi Note 10 Pro, який назвали ідеальним варіантом для любителів фотографії з обмеженим бюджетом. П'яте місце закріпилося за Poco M4 Pro, який може похвалитися високим часом автономності і екраном 90 Гц.

У топ також потрапили Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 11, Redmi 10, Nokia G22 і Samsung Galaxy А13.

Якщо ви в пошуках смартфона, який довго пропрацює від однієї зарядки, УНІАН ділився рейтингом найбільш автономних мобільних гаджетів у 2023 році. Всі вони відрізняються тим, що зможуть витримати понад 12 годин безперервного активного користування.

Якщо вам потрібен гаджет з упором на фото- і відеозйомку, рекомендуємо звернути увагу на рейтинг найкращих камерофонів. Показово, що в топ увійшли відразу три смартфони від Google, тоді як останнім айфонам місця в рейтингу не знайшлося.

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