Список охоплює як повітряні системи охолодження, так і рідинного.

Автори популярного порталу PC Gamer склали рейтинг найкращих кулерів для геймерських процесорів, актуальних для покупки на початку 2024 року.

Всього є два види систем охолодження. Це повітроохолоджувачі з радіатором і моноблоки з помпою і радіатором. В представлений топ кулерів увійшли і ті, і інші.

Найкращі системи рідинного охолодження

Найкращим рідинним охолоджувачем визнано Corsair iCUE H170i Elite Capellix XT. Цей 420-міліметровий СЖО (але є і 240 мм) ефективно справляється з відведенням тепла новітніх процесорів Intel і AMD.

Deepcool Gammaxx l240 V2 – найкращий бюджетний водяний охолоджувач. При цьому зі своїм завданням він справляється на всі 100%, і не займає багато місця в корпусі.

Найкращі повітряні системи охолодження

Deepcool AS500 Plus – це найкращий універсальний повітроохолоджувач за поєднанням ціни і продуктивності. Він тихий, компактний, а в плані потужності може конкурувати з будь-яким баштовим кулером на ринку.

Be Quiet! Pure Rock 2 названо найкращим тихим повітряним кулером. Це однобаштовий кулер з вентилятором Pure Wings 2 PWM, що добре зарекомендував себе, та низьким рівнем шуму 26,8 дБ(А).

Noctua NH-D15 Chromax Black – найкращий повітряний кулер преміального рівня. Якщо вам потрібен повітряний кулер, здатний працювати з будь-яким процесором, ви навряд чи знайдете щось краще. Але коштує такий дорого.

Noctua NH-P1 визнано найкращим пасивним кулером для процесора. Це нішевий продукт з особливими випадками використання та деякими недоліками.

Відео дня

Як розповідав УНІАН, нещодавно випущену RTX 4070 Super назвали найкращою відеокартою середнього рівня, яка буде довго актуальна. Тести показали, що продуктивність новинки знаходиться на рівні RTX 3090 при куди більш приємному ціннику.

А Xiaomi раніше в цьому місяці випустила, мабуть, найдоступніший монітор для геймерів на 34 дюйми. Частота оновлення дисплея у нього відповідає геймерським запитам і становить 180 Гц, пікова яскравість – 350 ніт.

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