Презентація нових айфонів відбудеться у вересні, але в продаж вони можуть надійти тільки в жовтні або навіть пізніше.

До презентації лінійки смартфонів iPhone 15 залишається півтора місяця. Авторитетний інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман підготував статтю про те, що новенького приготувала Apple в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Головне зовнішнє нововведення – ультратонкі рамки по колу. Як очікується, рамка 15 Pro і 15 Pro Max буде шириною всього 1,55 мм – це рекорд серед всіх смартфонів. І так буде аж до появи Xiaomi 14, якій приписуються 1 мм.

Тонкі рамки з'явилися завдяки новій технології LIPO, яка майже два роки використовується в Apple Watch Series 7 і 8. З часом ця особливість обереться і до планшетів Apple, але поки незрозуміло, коли саме це станеться.

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Ще одне помітне нововведення – на зміну фірмовому Lightning прийде універсальний порт USB-C. Однак тільки у Pro-версій будуть підвищені швидкості передачі даних, причому відразу до USB 4, чого немає ні у яких конкурентів. Молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0.

Також в Pro-версіях бічні грані будуть зроблені з титану, а не з нержавіючої сталі. Матеріал вже випробуваний на Apple Watch Ultra – він більш стійкий до подряпин і вигинів й помітно легше в порівнянні зі сталлю.

Крім того, в преміальних iPhone 15 з'явиться нова настроювана кнопка замість перемикача звукових режимів – він залишався незмінним з виходу першого айфона. На неї можна буде призначити дію за бажанням, як це вже реалізовано в Apple Watch Ultra.

Які ще фішки приписують "прошкам"

Задня скляна панель – це помітно спростить їх ремонт. Також заднє скло смартфонів буде менш гострим, ніж раніше, що зробить зручніше обхват.

Pro-лінійка отримає новенький процесор Apple A17 Bionic, який "помітно швидше" А16. Також можна очікувати й кращу енергоефективність.

Оновлять і камери. Їх об'єктиви отримають нові лінзи, що добре позначиться на якості знімків, а найтоповіший 15 Pro Max обзаведеться перископічним телеоб'єктивом з зумом 5х або 6x.

Також всі чутки й джерела вказують на підвищення вартості iPhone 15. Зокрема, моделі Pro можуть подорожчати на 100-200 доларів. Остання така кардинальна зміна цін була в 2017-му, коли був представлений iPhone X за $999.

Що стосується iPhone 15 і 15 Plus, то ці телефони будуть схожі на поточні моделі, але отримають значні поліпшення камери і чіп A16 з лінійки iPhone 14 Pro. Вони також замінять поточний роз'єм Lightning на USB-C, а замість звичної "моноброві" отримають новий виріз під назвою Dynamic Island.

Презентація нових айфонів відбудеться у вересні. З чуток, у продаж вони можуть надійти тільки в жовтні або навіть пізніше.

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