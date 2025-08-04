Система скануватиме інтернет у пошуках відповідей на запити користувача.

На початку 2025 року всередині Apple була сформована команда для створення системи, що сканує інтернет у пошуках відповідей на запити користувача а-ля ChatGPT для Siri, Spotlight і Safari, - пише журналіст Марк Гурман з видання Bloomberg.

Зараз голосовий помічник від Apple покладається на розробки OpenAI: при надходженні запиту, який Siri не в змозі обробити самостійно, він перенаправляється в ChatGPT, де і формується відповідь.

Спочатку Apple не планувала робити свій пошуковик, але популярність ChatGPT змусила її передумати. Крім того, Мін'юст США розглядає можливість заборони угоди між Google і Apple, за якою Google є пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple.

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За інформацією Гурмана, кінцевий продукт може вийти у вигляді окремого додатка, або проявитися в майбутніх версіях Siri, Spotlight і Safari.

Після Apple Intelligence "купертинівці" заріклися анонсувати нові функції завчасно. Гурман вважає, що компанія зробить розумний пошуковик частиною iOS 27. Тобто вийде він не раніше осені 2027 року.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що в компанії зробили помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав бути на ШІ.

Раніше Apple активувала в Україні функцію перевірки слуху для AirPods Pro 2. Тепер навушники можна перетворити на справжній слуховий апарат і оцінити якість слуху.

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