Як перевірити слух за допомогою AirPods: Apple додала нову функцію для українців

Раніше ця опція була ексклюзивом для США і Канади.

Компанія Apple продовжує розширювати доступ до функцій AirPods для перевірки слуху та діагностики проблем, анонсованих ще у вересні 2024 року, і тепер до них долучилося ще 13 країн, включно з Україною. Про це пише портал MacRumors.

Для того, щоб перевірити слух без візиту до лікаря та зайвих застосунків, потрібно, по-перше, мати AirPods Pro 2 (не важливо, з USB-C чи Lightning), по-друге, оновити свій iPhone до iOS 18.1. Після цього під перемикачем режиму шумозаглушення та прозорості з'явиться новий розділ "Допомога зі слухом".

Його поява свідчить про те, що прошивка оновилася, і ви можете пройти і персональний тест і налаштувати навушники під особливості свого слуху – для розмов, медіаконтенту і навколишніх звуків. Уся процедура займе близько п'яти хвилин – спершу перевірять ліве вухо, а потім перейдуть до правого.

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Наприкінці на екрані з'являться результати перевірки слуху. Якщо тест показує легку або помірну втрату слуху, AirPods запропонують активувати режим Media Assist, який адаптує звук під вашу чутливість.

Крім того, в налаштуваннях доступна опція зниження небезпечних рівнів гучності - Loud Sound Reduction.

Нагадаємо, торік AirPods Pro 2 отримали сертифікат слухового апарату в США. Це перший випадок, коли FDA дозволила використовувати навушники як слуховий апарат без необхідності в рецепті від лікаря.

Очікується, що у вересні на презентації iPhone 17 Apple представить нові AirPods Pro. "Вуха" оснастять новим фірмовим процесором H3, поліпшеним шумозаглушенням і розширеними функціями для здоров'я.

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