Завадити великій угоді може Samsung і антимонопольна справа щодо Google.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляє, що Apple після провалу Apple Intelligence обговорює можливість придбання Perplexity, одного з найвідоміших ШІ-стартапів прямо зараз. Поки що обговорення перебувають на ранній стадії.

Головний продукт Perplexity об'єднує в собі однойменну пошукову систему і чат-бот, який замість звичайних посилань сам формує відповідь на запитання, цитуючи різні вебсайти й обов'язково вказуючи посилання на джерела. І саме в його придбанні зацікавлені топ-менеджери Apple.

Нещодавня оцінка Perplexity склала близько 14 мільярдів доларів. У разі успішної угоди це стане найбільшим придбанням в історії Apple, перевершивши купівлю Beats за $3 мільярди понад десять років тому, ідеться в замітці.

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Bloomberg пише, що купівлю ускладнюють два аспекти. По-перше, у рамках антимонопольного розгляду в США Apple можуть змусити припинити співпрацю з Google, чий пошуковик встановлений в iPhone за замовчуванням. Втрата такої угоди може позбавити компанію близько $20 млрд щорічного доходу.

По-друге, Apple – не єдиний гравець, зацікавлений у Perplexity AI. Нещодавно стало відомо, що Samsung близька до того, щоб укласти велику угоду з ШІ-стартапом, що передбачає впровадження функцій штучного інтелекту в пристрої Galaxy.

А поки Apple продовжує займатися розвитком Siri і власних нейронок. Спочатку розумний помічник очікувався в iOS 18, але тепер стверджується, що компанія зробить його частиною iOS 26.4. Тобто не раніше березня 2026 року.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що в компанії зробили помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав бути на ШІ.

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