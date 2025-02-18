Нейромережа перевершує ChatGPT і китайську DeepSeek у всіх топових бенчмарках.

xAI, стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту, офіційно представив Grok 3 – оновлення своєї флагманської ШІ-моделі. За словами самого бізнесмена, Grok 3 – "найрозумніший ШІ на Землі".

Причини для такої гучної заяви у нього є. Рання версія нової моделі зараз перевершує ChatGPT і китайську DeepSeek у всіх топових бенчмарках, а її головна мета – "зрозуміти всесвіт і допомогти знайти відповіді на найважливіші питання: у чому сенс життя і чи існують прибульці".

Як зазначають у команді розробників, Grok 3 одночасно може бути і звичайною, і такою, що розмірковує, моделлю. Там є кнопки Think для міркувань і Big Brain для справді складних завдань. Крім того, у майбутньому, "приблизно через тиждень", там з'явиться голосовий режим і агент, який може користуватися інтернетом за вас.

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Зараз Grok 3 доступний для підписників X Premium, але можна спробувати безкоштовно на Chatbot Arena.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року соціальна мережа X (екс-Twitter) відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok 2 для всіх користувачів. Чат-бот видає відповіді на текстові запити швидше, ніж ChatGPT, вміє генерувати фото високої якості та працювати з кодом.

Перевага Grok 3 над останнім оновленням ChatGPT від OpenAI може посилити і без того напружену конкуренцію між компаніями. Нагадаємо, що Маск створив xAI 2023 року як альтернативу OpenAI, яку він відкрито критикує за перехід на комерційні рейки. Також нещодавно Маск очолив групу інвесторів, які пропонують купити контрольний пакет акцій OpenAI.

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