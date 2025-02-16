Ілон Маск анонсував запуск 'найрозумнішого ШІ на Землі'

За словами підприємця, ця система здатна міркувати краще, ніж усі наявні моделі.

Компанія xAI Ілона Маска готується до запуску нової ери в галузі ШІ. У понеділок, 17 лютого, світ побачить Grok 3 – чат-бот, який, за словами підприємця, "здатний міркувати краще, ніж усі наявні моделі".

"Grok 3 вийде з живою демонстрацією в понеділок увечері о 20:00 за тихоокеанським часом (6:00 за Києвом, 18 лютого – прим). Найрозумніший штучний інтелект на Землі", – написав він в особистому Twitter-акаунті.

Ілон Маск зазначив, що чат-бот демонструє "лякаючу кмітливість", пропонуючи рішення, які неочевидні навіть для команди розробників. Ця модель навчена на синтетичних даних і має здатність аналізувати можливі помилки, передбачати їх і запобігати.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року соцмережа X (екс-Twitter) відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok 2 для всіх користувачів. Чат-бот видає відповіді на текстові запити швидше, ніж ChatGPT, вміє генерувати картинки високої якості та працювати з кодом.

Grok – ChatGPT від Ілона Маска

Маск стояв біля самих витоків OpenAi, компанії-розробника ChatGPT, ставши співзасновником у далекому 2015 році. Але у 2018 році він був змушений покинути раду директорів через конфлікт інтересів.

Запуск свого власного чат-бота Grok Маск анонсував у листопаді 2023 року. Grok може в реальному часі звертатися до інформації з Х, що є важливою перевагою перед іншими схожими чат-ботами. Мільярдер зазначає, що алгоритм схильний до сарказму і гумору.

Плюси Grok перед ChatGPT:

Він повністю безкоштовний, але з невеликим обмеженням: дозволено надсилати не більше 10 запитів кожні дві години.

У Grok практично немає цензури, і з ним можна поспілкуватися на величезну кількість тем, які інші нейромережі просто ігнорують.

Найрозумніший ШІ на планеті – принаймні, так запевняє Маск.

Отримати доступ до Grok AI можна з інтерфейсу X. Вкладка з ботом розташована в лівому блоці під повідомленнями.

Запуск Grok 3 відбувається на тлі обговорень раніше випущеної китайської нейромережі DeepSeek, яка в січні 2025 року стала найпопулярнішим застосунком в App Store і Google Play і не на жарт налякала американських розробників у сфері ШІ.

OpenAI раніше анонсував випуск GPT-5 найближчими місяцями. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція у світі ШІ. Вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

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