Стартап Perplexity, який працює над розумним пошуковиком зі штучним інтелектом, представив власну версію моделі DeepSeek-R1 без цензури. Донавчена модель отримала назву R1-1776 і тепер доступна на платформі Hugging Face.
У Perplexity заявили, що хотіли домогтися від нейромережі неупередженої і точної інформації без погіршення її здатності до міркування. Базовий DeepSeek-R1 іноді відмовлявся відповідати на певні запити або формулював відповіді згідно з офіційною позицією китайського уряду.
Наприклад, якщо у DeepSeek запитували, що сталося на площі Тяньаньмень у 1989 році, то він відповідав, що його запрограмували давати тільки ті відповіді, які нікому не зашкодять.
Щоб усунути цю проблему, Perplexity склала список підцензурних тем, зібрала відповідні користувацькі запити і донавчила модель, використовуючи хмарну платформу NeMo 2.0 від Nvidia. При цьому компанія стверджує, що фільтрувала персональні дані користувачів.
Тепер R1-1776 може давати докладні відповіді на "чутливі" теми, включно з історичними подіями на кшталт сучасної історії Тайваню або протестних рухів у Китаї.
Раніше ми розповідали, що Ілон Маск запустив чат-бот Grok-3 і назвав його "найрозумнішим ШІ на Землі". Нова модель перевершує ChatGPT і DeepSeek у всіх найпопулярніших бенчмарках.