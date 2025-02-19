Тепер китайська нейромережа спокійно обговорює делікатні для КНР теми.

Стартап Perplexity, який працює над розумним пошуковиком зі штучним інтелектом, представив власну версію моделі DeepSeek-R1 без цензури. Донавчена модель отримала назву R1-1776 і тепер доступна на платформі Hugging Face.

У Perplexity заявили, що хотіли домогтися від нейромережі неупередженої і точної інформації без погіршення її здатності до міркування. Базовий DeepSeek-R1 іноді відмовлявся відповідати на певні запити або формулював відповіді згідно з офіційною позицією китайського уряду.

Наприклад, якщо у DeepSeek запитували, що сталося на площі Тяньаньмень у 1989 році, то він відповідав, що його запрограмували давати тільки ті відповіді, які нікому не зашкодять.

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Щоб усунути цю проблему, Perplexity склала список підцензурних тем, зібрала відповідні користувацькі запити і донавчила модель, використовуючи хмарну платформу NeMo 2.0 від Nvidia. При цьому компанія стверджує, що фільтрувала персональні дані користувачів.

Тепер R1-1776 може давати докладні відповіді на "чутливі" теми, включно з історичними подіями на кшталт сучасної історії Тайваню або протестних рухів у Китаї.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск запустив чат-бот Grok-3 і назвав його "найрозумнішим ШІ на Землі". Нова модель перевершує ChatGPT і DeepSeek у всіх найпопулярніших бенчмарках.

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