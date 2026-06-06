Експерти знайшли найкращий браузер для смартфонів Android, і це не Chrome

Brave сьогодні пропонує найвдаліше поєднання продуктивності, конфіденційності та додаткових функцій для зручності.

Незважаючи на величезну популярність Google Chrome, багато користувачів Android починають шукати альтернативні браузери через нав'язливу рекламу та проблеми з конфіденційністю. Журналіст MakeUseOf вирішив протестувати кілька популярних рішень, включаючи Opera і Firefox, і в підсумку зупинився на браузері Brave.

За його словами, головною перевагою Brave є більш комфортна робота з веб-сторінками. Вбудований блокувальник реклами та трекерів працює відразу після встановлення і позбавляє від нав'язливих банерів, спливаючих вікон та відео. У результаті сторінки завантажуються швидше, а читання стає значно зручнішим.

Ще однією причиною вибору Brave став підвищений захист приватності. Браузер за замовчуванням блокує сторонні трекери та спроби цифрового відбитка пристрою, ускладнюючи збір даних про користувача. При цьому для забезпечення приватності не потрібна установка додаткових розширень, що особливо важливо для Android, де Chrome взагалі не підтримує розширення.

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Brave також пропонує власну пошукову систему Brave Search і розширені налаштування безпеки. Користувач може окремо для кожного сайту керувати JavaScript, блокуванням трекерів та іншими параметрами. До того ж, браузер дозволяє вимкнути вбудовані AI-підсумки.

Особливу увагу автор приділив роботі темної теми. У Chrome темний режим коректно працює тільки на сайтах, які спочатку підтримують таку функцію. У Brave ж можна примусово увімкнути темну тему для будь-якого сайту. Це особливо корисно для користувачів, які багато читають зі смартфона і хочуть знизити навантаження на очі.

Серед інших переваг браузера відзначаються зручне налаштування інтерфейсу, можливість перемістити адресний рядок вниз екрана для керування однією рукою, налаштування панелі інструментів і швидкий доступ до найпопулярніших функцій, включаючи голосовий пошук, історію відвідувань, завантаження та переклад сторінок.

При цьому Brave не можна назвати ідеальним рішенням. Вбудований перекладач працює менш точно порівняно з сервісами Google, а пошукова система Brave Search поки що поступається Google за якістю видачі для окремих запитів.

Незважаючи на це, експерт MakeUseOf дійшов висновку, що Brave є однією з найкращих альтернатив Google Chrome на Android для користувачів, яким важливі швидкість роботи, блокування реклами, конфіденційність та розширені можливості налаштування.

Раніше користувачі звернули увагу, що Google Chrome почав непомітно завантажувати на диск ШІ-модель вагою 4 ГБ. Йдеться про Gemini Nano – вона потрібна для нейромережевих функцій браузера.

Тим часом експерти вибрали 5 старих смартфонів, які сміливо можна купувати у 2026 році. Ці пристрої все ще мають флагманську потужність, отримують тривалу підтримку і при цьому коштують значно дешевше за нові моделі.

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