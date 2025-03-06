Девайс кріпиться на шию улюбленця і працює на основі ШІ.

Ще один цікавий анонс з виставки MWC 2025 – пристрій під назвою PetPhone. Компанія uCloudlink називає його "першим у світі смартфоном" для домашніх тварин., пише Android Authority.

Девайс кріпиться на шию улюбленця і працює на основі ШІ, який дає змогу розпізнавати жести та голосові команди. Наприклад, якщо собака почне гавкати або дряпати пристрій, PetPhone може автоматично запустити сеанс зв'язку з господарем, щоб заспокоїти його або привернути увагу.

Крім "дзвінків", PetPhone пропонує низку інших корисних фішок. Так, вбудовані датчики "моніторять" рівень активності вихованця, частоту дихання та інші показники, даючи змогу стежити за його здоров'ям віддалено. Крім того, "смартфон" передає господареві інформацію про місцеперебування домашньої тварини.

Відео дня

Технології для домашніх тварин можуть здатися надмірністю, проте цей ринок на підйомі, зазначають ЗМІ. Хоча більшість власників можуть бути задоволені простішими рішеннями, дехто оцінить поєднання моніторингу здоров'я, відстежування місцеположення і взаємодії в реальному часі, яке забезпечує PetPhone.

Коли гаджет надійде в продаж і за якою ціною, не повідомляється.

На MWC 2025 показали низку інших продуктів і концептів. Xiaomi і Realme представили смартфони зі знімними об'єктивами – як у професіональних фотоапаратів. Передбачається, що таке рішення може допомогти позбутися випираючих камер смартфонах у майбутньому.

Тим часом китайська Tecno випередила Apple з Samsung і представила найтонший смартфон 2025 року. При товщині всього 5,75 міліметра він пропонує масивну батарею 5200 мАг і дві 50-Мп камери.

Вас також можуть зацікавити новини: