Китайці випередили Apple з Samsung та представили найтонший смартфон 2025 року

Смартфон називається Tecno Spark Slim і поставляється в корпусі товщиною 5,75 мм.

Здається, ультратонкі смартфони стануть трендом у 2025 році. Samsung уже анонсувала Galaxy S25 Edge, а Apple, як очікується, покаже iPhone 17 Air наприкінці цього року. Але, схоже, що менш відомий бренд має намір випередити їх обох, пише PhoneArena.

Китайська Tecno опублікувала тизер смартфона Spark Slim, який виробник гордо називає "найтоншим у світі". При товщині всього 5,75 міліметра він пропонує масивну батарею 5200 мАг і дві 50-Мп камери.

Tecno показала задню частину смартфона, і блок камер нагадує той, що ми бачили у витоках щодо iPhone 17 Air.

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Пристрій оснастять вигнутим AMOLED-екраном діагоналлю 6,78 дюйма з вигнутими краями, роздільною здатністю 1224p (1,5K), частотою оновлення до 144 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. Корпус гаджета виготовлено з повністю переробленого алюмінію

Але є однин момент: у компанії називають Spark Slim "концептуальним пристроєм", тому є реальний шанс, що цей смартфон ніколи не потрапить на полиці магазинів як комерційний продукт. Проте, його в тому чи іншому вигляді покажуть на виставці MWC 2025 на початку березня.

Galaxy S25 Edge був офіційно підтверджений та навіть показаний на січневій презентації основних моделей S25, однак повноцінний анонс ультратонкої версії очікується наприкінці весни. Її передбачувана товщина складе 5,84 мм.

Водночас у 2025 році на ринку почнуть з'являться смартфони з батареями 7000/7500 мАг. Одним із них стане Redmi Turbo 4 Pro. Домогтися такого приросту вдалося шляхом переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники випереджають Apple і Samsung.

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