На 40% дешевша, ніж Opus 5: Anthropic представила нову ШІ-модель Claude Opus 5.5

Під час внутрішніх випробувань Claude Opus 5.5 успішно оптимізував швидкість завантаження веб-додатків у 39 із 40 випадків.

Anthropic представила свою нову модель Claude Opus 5.5, яка стала першою в новій серії Claude 5.5. У компанії заявили, що нова модель штучного інтелекту поєднує в собі продуктивність Claude Fable 5.1 із нижчою вартістю використання.

Зазначається, що Claude Opus 5.5 демонструє найкращі результати серед усіх моделей компанії в програмуванні, роботі з великими обсягами знань та використанні комп’ютера. У Anthropic повідомили, що один із перших тестувальників завершив міграцію кодової бази обсягом 680 тисяч рядків менш ніж за добу.

Під час внутрішніх випробувань Claude Opus 5.5 успішно оптимізував швидкість завантаження веб-додатків у 39 з 40 випадків. Також нова модель краще справлялася з масштабними аудитами коду порівняно з попередньою моделлю.

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Крім того, у Anthropic приділили особливу увагу тому, що Claude Opus 5.5 став значно краще працювати з текстом. Розробники заявили, що нова модель рідше використовує складний жаргон і швидше переходить до головної думки.

У компанії Anthropic повідомили, що Claude Opus 5.5 набрав 66,4% у бенчмарку Terminal-Bench 4.0, випередивши Claude Fable 5.1 (55,8%) та Claude Opus 5 (52,3%). У бенчмарку GDPval-AA v2.1 нова модель набрала 1846 Elo, випередивши Fable 5.1 із 1735 Elo.

Вартість нової моделі

Anthropic вирішила змінити свою цінову політику. Вартість вхідних токенів знизилася з 5 до 4 доларів за мільйон, вихідних – з 25 до 20 доларів, а вартість читання кешу знизилася на 60% – до 0,20 долара за мільйон токенів.

За оцінками Anthropic, за типових навантажень використання Claude Opus 5.5 обходиться приблизно на 40% дешевше, ніж Opus 5. Компанія також повідомила, що модель генерує відповіді більш ніж на 30% швидше.

У Anthropic повідомили, що Claude Opus 5.5 уже доступний на платформах Claude, Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure.

Anthropic та OpenAI забили на сполох через ШІ

Раніше колишній дослідник Anthropic Джейкоб Коксон заявив, що Anthropic та OpenAI"ризикують життями людей". Пізніше його підтримав Пол Крістіано з ради директорів та комітету з безпеки OpenAI.

Крістіано після заяви Коксона запевнив, що "більшість людей може загинути", якщо буде створено "надрозум без більш надійної системи узгодження". Пізніше генеральний директор Anthropic Даріо Амодей підтримав цю заяву та запропонував план безпеки, що складається з трьох кроків.

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