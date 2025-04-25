Компанію xAI Маска звинувачують у незаконному встановленні газових турбін у Мемфісі, які забруднюють повітря.

Величезний суперкомп'ютер компанії xAI Ілона Маска, який розташований у Мемфісі, штат Теннессі, опинився в центрі скандалу. Експерти знайшли десятки незареєстрованих газових турбін, що забруднюють повітря.

Повідомляється, що компанія Маска приховано встановила 35 метанових турбін для живлення свого суперкомп'ютера, хоча раніше подавала заявку тільки на 15-ти. Мер Мемфіса Пол Янг, який давно підтримує діяльність xAI в місті, стверджує, що компанія не використовує всі газові генератори, однак супутникові знімки спростовують його слова, повідомляє Interesting Engineering.

Суперкомп'ютер xAI під назвою Colossus використовується для навчання великих моделей ШІ, включно з новою моделлю Grok 3, і розміщується в будівлі розміром із 13 футбольних полів. Маск уже оголосив про плани подвоїти розмір об'єкта. Хоча компанія вже отримує 150 МВт від місцевої електромережі (цього вистачило б на 100 тисяч домогосподарств), для стабільної роботи їй довелося підключити газові турбіни. Причиною стали перебої з напругою.

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Втім, замість того, щоб шукати офіційні шляхи розв'язання проблеми, xAI скористалася юридичною лазівкою: місцевий закон допускає тимчасове використання генераторів без отримання дозволу, якщо вони не працюють понад 364 дні поспіль.

Екологічні організації б'ють на сполох: поруч із xAI розташовані житлові квартали, жителі яких давно борються з промисловим забрудненням. У цих районах зафіксовано підвищені показники захворюваності на рак і астму, а середня тривалість життя помітно нижча, порівняно з іншими районами міста.

Департамент охорони здоров'я Шелбі, Агентство з охорони навколишнього середовища і xAI відмовилися від коментарів. Проте посилення тиску з боку екологічних активістів і юридичні ризики можуть змусити компанію переглянути підхід. Продовження експлуатації турбін загрожує не тільки штрафами, а й серйозними репутаційними втратами – особливо з урахуванням наростальної суспільної уваги до екологічного впливу технологічних ініціатив.

Нагадаємо, напередодні Ілон Маск презентував третю версію чат-бота - Grok 3, назвавши її "найрозумнішим ШІ у світі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення конкурентів в усіх ключових тестах, включно з математикою та програмуванням.

Тим часом Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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