Просунутими ШІ-можливостями, як очікується, обзаведуться більш ніж 25 моделей телефонів і планшетів.

Xiaomi додасть у свої девайси нейромережу DeepSeek, яка своєю появою струснула західну індустрію штучного інтелекту. Виробник уже тестує інтеграцію в бета-версії HyperOS 2.

За інформацією XiaomiTime, голосовий помічник на базі DeepSeek називається Super Xiaoai. Незважаючи на те, що функціонал ще допрацьовується, Xiaomi вже оголосила про підтримку ШІ-асистента для більш ніж 25 моделей смартфонів і планшетів. До переліку увійшли:

Xiaomi 15/15 Pro і Xiaomi 14/14 Ultra/14 Pro Titanium Edition і Xiaomi 14/14 Ultra/14 Pro Titanium Edition

Складані Xiaomi Fold 4 і Mix Flip Xiaomi Fold 4 і Mix Flip

Планшети Xiaomi Pad 7/7 Pro/6S Pro 12.4 Pad 7/7 Pro/6S Pro 12.4

Усі моделі серій Redmi K80 і K70.

Дата офіційного розгортання оновленої прошивки HyperOS 2 поки не названа. Крім Xiaomi над інтеграцією DeepSeek у свої девайси працюють Huawei, Honor, OPPO, vivo, Meizu, Lenovo і ZTE.

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Аналітики вважають, що впровадження просунутих ШІ-можливостей позитивно позначиться на продажах смартфонів Xiaomi. За данимиCounterpointResearch, китайський бренд став одним і найшвидше зростаючих брендів у 2024 році, поступившись тільки Samsung.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон із рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені девайси, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

УНІАН писав, що у смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію: вона "прокачає" вашу батарею і допоможе усунути найрізноманітніші проблеми, які стають причиною перегріву, повільного заряджання або стрибків напруги.

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