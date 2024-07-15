Xiaomi показала найбільш вражаюче зростання в річному обчисленні, але лідером все одно залишається компанія Samsung.

Світові продажі смартфонів зросли на 6% у річному обчисленні в другому кварталі 2024 року, встановивши найвищі темпи зростання в річному обчисленні за три роки. Про це свідчать дані звіту Counterpoint Research.

Можлива причина - впровадження штучного інтелекту спонукає людей оновлювати свої телефони. Експерти Counterpoint очікують, що до кінця 2024 року девайси з підтримкою ШІ становитимуть 11% від загального ринку смартфона.

Згідно з результатами, найбільш продаваним брендом смартфонів у світі залишається компанія Samsung, займаючи 20% на ринку (зростання на 5%). Далі йде американська корпорація Apple з часткою 16% (-1% у річному обчисленні). Xiaomi замикає топ-3 світових виробників смартфонів (зростання на 22%), за нею йдуть Vivo (8%) і Oppo (8%).

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Водночас аналіз Counterpoint показав, що сукупна частка п'яти найбільших брендів знизилася порівняно з минулим роком, головним чином через тиск з боку таких брендів, як Huawei і Honor. З іншого боку, частка десяти провідних брендів наближається до 90%.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серію iPhone 16 буде представлено у вересні - секретів більше не залишилося. Тоді ж вийде iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і великих оновлень в історії Apple.

Слідом за iPhone, у жовтні 2024 року, вийде серія Xiaomi 15. Відомо, що вони першими на ринку отримають чипсет Snapdragon 8 Gen 4 і захист IP69. А відмітною особливістю Pro-моделі буде поліпшена потрійна камера на 50 Мп.

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