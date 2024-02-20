Оновлення AirPods Pro заплановано лише на 2025 рік.

У 2023 році Apple мінорно оновила AirPods Pro 2, додавши новий роз'єм USB-C. Інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман розповів, що цього року на користувачів чекає помітний апдейт лінійки навушників.

Гурман стверджує, що Apple зніме з продажу AirPods 2-го і 3-го поколінь. Їх місце займуть дві моделі AirPods 4-го покоління: з активним шумозаглушенням і без. З погляду дизайну навушники описуються як щось середнє між AirPods 3 і AirPods Pro.

Ще Apple оновить флагманські накладні навушники AirPods Max. Але ніяких нових фішок не буде – гарнітура просто отримає роз'єм USB-C і нові кольори. Крім того, компанія планує оснастити AirPods функціоналом слухового апарату. Ця функція з'явиться в 2024 році в рамках оновлення ПЗ.

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Що стосується нових AirPods Pro, то вони вийдуть в наступному році. Скоріш за все, вони отримають новий дизайн і поліпшене "залізо" – чіп Apple H3.

Коли буде наступна презентація Apple і що на ній покажуть

За інформацією того ж Марка Гурмана, наприкінці березня компанія проведе першу в 2024 році презентацію, на якій покажуть нові планшети і ноутбуки.

Якщо вірити чуткам і витокам, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні п'ять років, а одним з ключових нововведень стане перехід на OLED-дисплей. Вважається, що через цей перехід планшети істотно подорожчають.

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