Водночас Apple розробляє нову функцію перевірки слуху та вимірювання температури.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple представить нову версію кейса для AirPods Pro, оснащену роз'ємом USB-C, вже цієї осені разом з iPhone 15. Цього, нагадаємо, вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

Журналіст підкреслив, що новий роз'єм, скоріш за все, буде єдиним нововведенням. AirPods Pro вписуються в трирічний цикл оновлень: вони вперше вийшли в 2019 році і отримали апдейт в 2022-му.

Водночас Apple працює над функцією перевірки слуху. Планується, що навушники будуть відтворювати різноманітні тони і звуки, щоб оцінити слухові можливості людини. Раніше компанія впровадила в AirPods функції Conversation Boost і Live Listen, які певною мірою замінюють слухові апарати.

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Також нові навушники Apple зможуть визначати температуру тіла через вушний канал – цей метод буде відрізняються більшою точністю, ніж з зап'ястя, де носять Apple Watch. Однак впровадження цієї функції може зайняти певний час, можливо навіть "декілька років", підкреслив Гурман.

Відомо, що цієї осені Apple також випустить серію iPhone 15, яка буде оснащена роз'ємом USB-C замість Lightning. З чуток, Pro-моделі 15-ки отримають більш швидкий Thunderbolt 3, тоді як iPhone 15 і 15 Plus залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0.

Які нові продукти Apple очікуються в найближчий рік

За даними Bloomberg, починаючи з осені 2023 року і протягом першої половини 2024, Apple покаже величезну кількість новинок. Разом зі смартфонами iPhone 15 в планах згадуються годинник Watch Series 9, iPad Pro з OLED-екраном і десяток комп'ютерів.

Також Apple вже працює над здешевленою версією своїх нових "диво-окулярів" Vision Pro. Очікується, що більш доступна версія гарнітури з'явиться в кінці 2025 року – тобто через 2 роки після оригінального Vision Рго.

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