Серед інших можливих нововведень – платний перегляд окремих відео.

Новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, обмірковує введення в популярній соцмережі платних особистих повідомлень. Це дозволило б користувачам безпосередньо писати своїм кумирам за символічну плату – найімовірніше, кілька доларів.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на свої джерела.

Серед інших можливих нововведень – платний перегляд окремих відеороликів. Тобто деякі відео не можна буде переглядати, якщо користувачі не заплатять. Щоправда, як це буде працювати, поки незрозуміло.

Відео дня

Крім того, Маск обмірковує перезапуск Vine, легендарного сервісу коротких роликів, для залучення більш молодої аудиторії. Його закрили ще у 2016 році – майданчик не витримав конкуренції з Instagram і Snapchat.

Купівля Маском твітера: що відбувається з соцмережею

Про плани Маска придбати Twitter стало відомо у квітні цього року, але в липні він відкликав пропозицію. Компанія майже відразу подала на нього до суду, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі.

У жовтні підприємець все-таки вирішив завершити операцію з купівлі соцмережі за домовлені раніше $44 млрд. Щоб профінансувати угоду, він навантажив компанію боргами на $13 млрд. При цьому Twitter була збитковою протягом 8 з останніх 10 років.

Один із заходів з оптимізації – масштабні звільнення. За даними Bloomberg, Маск планує звільнити приблизно 3700 співробітників – половину штату. Також бізнесмен хоче оновити платну підписку Twitter Blue, додавши туди більше фішок і брати за неї $20 на місяць замість нинішніх $5.

Більш того новий глава Twitter збирається зробити безкоштовною і доступною для всіх користувачів функцію редагування твітів. Зміна може бути реалізовано вже на цьому тижні.

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