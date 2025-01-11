У 2024-му мобільного оператора зі збереженням номера змінили 340,6 тисячі українців.

Протягом 2024 року 340,6 тисячі українців змінили мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Найбільше людей "втекло" з "Київстару". Такі дані наводить Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Як свідчать статистичні дані комісії, за 2024 рік 207,1 тисячі номерів було перенесено від "Київстару". Водночас перейшли в "Київстар" від інших операторів усього 16,6 тис. абонентів.

Тим часом більшість номерів від інших операторів було перенесено до lifecell. Це - 269,76 тисячі номерів. А тим часом пішли з lifecell 22,9 тис. номерів.

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На другому місці за кількістю перенесених номерів є оператор Vodafone, з якого за рік пішли 109,5 тисячі людей. За цей же період прийшли від інших операторів у Vodafone 54,1 тисячі абонентів.

Мобільний зв’язок в Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, українці витрачають на зв'язок більше за європейців. Співвідношення тарифу на мобільний Інтернет до валового національного доходу на душу населення в Україні у 2023 р. становило 1,36%, що є одним із найвищих показників серед країн Європи (медіанне значення 0,5%) і поступається лише Албанії.

У 2025 році мобільні оператори в Україні почнуть відключати 3G-мережу. Це буде зроблено для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Оператори завчасно попереджатимуть споживачів перед вимкненням 3G у їхньому регіоні.

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