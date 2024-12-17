Вартість мобільного інтернету в Україні є однією з найвищих у Європі відносно доходів населення.

Ціни електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку в Україні доступні. Втім, у відносних цифрах ситуація протилежна. Про це йдеться в проекті Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій України на період до 2030 року.

За інформацією Міжнародного союзу електрозв'язку щодо відповідних показників у Європі, це один із найнижчих показників у Європі в абсолютних величинах.

"Проте у відносних цифрах ситуація протилежна. Співвідношення тарифу на мобільний Інтернет до валового національного доходу на душу населення в Україні у 2023 р. становило 1,36%, що є одним із найвищих показників серед країн Європи (медіанне значення 0,5%) і поступається лише Албанії", - йдеться в документі.

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Зазначається, що низька вартість послуг в абсолютних величинах відображається у відносно низькому ARPU (співвідношенні вартості обладнання до доходів/середнього доходу на одного користувача - УНІАН) операторів мобільного зв'язку.

Хоча за останні роки, за даними НКЕК, ARPU українських операторів мобільного зв'язку зростає, і відрив від показників за країнами Європи скорочується, у 2023 році ARPU в Європі все ще в 5,6 раза вищий, ніж в Україні (у 2017 році розрив був майже в 10 разів вищий, ніж в Україні).

Автори стратегії зазначають, що низькі тарифи – це перевага для українських споживачів. А з іншого – це обмежує доходи та можливості для фінансування інвестиційних програм.

Ринок мобільного зв’язку в Україні висококонцентрований та представлений постачальниками електронних комунікаційних послуг: ПрАТ "Київстар", ПрАТ "Водафон Україна" та ТОВ "лайфселл". Вони разом охоплюють 99% користувачів за кількістю активних SIM-карт. Ці три оператори належать іноземним власникам: VEON LTD, азербайджанському Bakcell LLC та NJJ Capital.

Зв'язок в Україні - останні новини

З січня 2025 року компанія "Укртелеком" збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо для фізичних осіб.

Слід зазначити, що у Генштабі ухилилися від відповілді на питання, чому українці стимкаються зі збоями на телефонах під час повітряних атак. Там лише зазначили, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися.

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