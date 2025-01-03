Оператори завчасно попереджатимуть споживачів перед вимкненням 3G у їхньому регіоні.

У 2025 році українські мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G-мережі. Це буде зроблено для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотгного спектра, та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК). Зазначається, що оператори завчасно попереджатимуть споживачів перед вимкненням 3G у їхньому регіоні.

Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій робити не потрібно. Якщо ж смартфон не підтримує 4G/LTE, у НКЕК пропонують розглянути заміну пристрою на більш сучасну модель, щоб залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

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"Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому", – акцентують в НКЕК.

Як перейти на 4G

Для користувачів ОС Android:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть у розділ "З’єднання" або "Мережі".

Оберіть пункт "Мобільні мережі".

Знайдіть налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі".

Встановіть режим "4G" або "LTE".

Для користувачів iOS:

Відкрийте "Налаштування".

Перейдіть у розділ "Стільникові дані".

Активуйте "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.

Мобільний звʼязок в Україні

В Україні починають впроваджувати нову технологію 5G-звʼязку у трьох містах. Про це на початку листопада 2024 року повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зазначалося, що технологія 5G здатна передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

Згодом у ЗМІ повідомили, що першим містом в Україні, де планують протестувати нову технологію 5G-звʼязку, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

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