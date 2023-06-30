Microsoft виконала свою обіцянку, реалізувавши підтримку RAR-архівів на рівні системи.

Користувачі Windows чекали цієї події десятиліття. Microsoft додала в актуальну Windows 11 підтримку RAR, TAR, 7z та інших архівів на рівні системи. Інакше кажучи, сторонній софт для розпакування або стиснення файлів більше не знадобиться.

Зараз функція тестується в попередній збірці під номером 23493. У релізну її додадуть разом з апдейтом Windows 11 23H2, який планується у вересні 2023 року, повідомляє профільний портал Windows Latest.

Наголошується, що спочатку у користувачів буде можливість тільки відкривати архіви, можливість створювати архіви додадуть в 2024-му.

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За замовчуванням у попередніх версіях Windows працювала лише вбудована підтримка архівів формату ZIP. Для відкриття інших архівів потрібно було встановлювати стороннє ПО, найпопулярнішим з яких був WinRAR, поширюваний умовно-безкоштовною моделлю.

Також нова збірка Windows 11 під номером 23493 включає ранній доступ до ШІ-помічника, який буде допомагати в налаштуванні системи і пошуку потрібних функцій. Серед інших функцій – покращений інструмент "Мікшер гучності" і нова сторінка налаштувань.

Окрім вбудованого архіватора, з одним з найближчих апдейтів в Windows 11 з'явиться можливість закріплення на робочому столі віджетів з бічної панелі, а перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Час переходити на Windows 11

Наприкінці квітня Microsoft офіційно оголосила, що Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11. Тих, хто буде дотримуватися старої операційної системи, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

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