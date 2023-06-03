Зараз ця функція доступна лише в бета-версії Windows 11. У релізну її додадуть з одним з найближчих апдейтів.

Розробники Microsoft після численних прохань користувачів реалізували в ОС Windows 11 зручне перенесення фотографій зі смартфона на ПК без проводів і стороннього софта. Він з'явиться в "Провіднику".

Як говориться в офіційному блозіMicrosoft, тепер можна прямо в "Провіднику" натиснути кнопку "Додати фото з телефону" і відсканувати QR-код. А далі залишиться тільки вибрати, які знімки переносити.

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Для зручності файли в фотогалереї будуть показані в хронологічному порядку. А швидко шукати старі знімки можна буде за допомогою тимчасової шкали на правій панелі.

Зараз ця функція доступна лише в бета-версії Windows 11. У релізну її додадуть з одним з найближчих апдейтів.

У одному з найближчих апдейтів в Windows 11 також змінять режим роботи кнопки Print Screen, яке було стандартним протягом 30 років. Тепер її натискання буде викликати "Ножиці" (Snipping Tool), замість того, щоб автоматично скріншотити весь екран.

А не так давно Microsoft нарешті зробила те, чого від неї чекали дуже довго: компанія додала в Windows 11 підтримку RAR-архівів. Інакше кажучи, користувачам більше не потрібно встановлювати сторонні програми на кшталт WinRAR для розпакування або стиснення файлів.

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