Зовні мережа нагадує Twitter. Там можна писати дописи (так звані toots), відповідати на них, лайкати та репостити, а також стежити за акаунтами інших користувачів.

Кількість користувачів платформи мікроблогів Mastodon, яку вважають альтернативою Twitter, збільшилась на третину після покупки відомої соцмережі Ілоном Маском.

Всього за тиждень там зареєструвалось 230 тисяч осіб, і кількість користувачів на платформі збільшилась до 655 тисяч, пише BBC.

Зазначається, що зовні мережа нагадує Twitter. Там можна писати дописи (так звані toots), відповідати на них, лайкати та репостити, а також стежити за акаунтами інших користувачів.

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Попри схожість є й важлива відмінність. При реєстрації необхідно обрати сервер. У Mastodon їх дуже багато, оскільки вони залежать не тільки від міста чи країни, а й від інтересів людини.

"Не має великого значення, на якому з серверів ви перебуваєте, тому що ви все одно зможете стежити за користувачами на всіх інших, але це дає вам стартову спільноту, яка, швидше за все, також публікуватиме те, що вас цікавить", — пояснили в ВВС.

Сама по собі платформа Mastodon є колективною мережею серверів, які належать різним людям і організаціям. На цю мить майже всі сервери мають свої правила модерації. Що стосується висловлювань ворожнечі чи незаконного вмісту, то на них можна скаржитися власникам серверів, які можуть видалити його.

Що відбувається з Twitter

Про плани Маска придбати Twitter стало відомо у квітні 2022, але в липні він відкликав пропозицію. Компанія подала на нього до суду через таке рішення.

У жовтні Ілон Маск все ж купив соцмережу за домовлені раніше $44 млрд.

Одним із заходів з оптимізації роботи компанії стали масштабні звільнення. Так, Маск звільнив половину співробітників Twitter – без роботи залишилися близько 3700 з 7500 осіб.

Днями Маск запустив оновлену підписку Twitter Blue. Вона коштує 7,99 долара (~300 грн). Вона несе в собі єдину перевагу – "синя галочка" поруч з ім'ям користувача. Інших функцій в ній поки немає, вони з'являться в майбутньому.

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