Всього склали три топи, які актуальні станом на січень 2023 року.

Відомий бенчмарк AnTuTu провів тести та склав рейтинги найпродуктивніших Android-смартфонів на початок 2023 року, доступних на міжнародному ринку. Вони помітно відрізняються від аналогічних для китайського ринку.

Якщо в Китаї вже впевнено домінують моделі на базі чіпа Snapdragon 8 Gen 2, то на міжнародному ринку їх поки продається не так багато, принаймні, офіційно.

У рейтинг потрапив лише один такий смартфон – Vivo X90 Pro+, який й очолив топ-10 флагманів. На другому місці опинився iQOO 11, а трійку лідерів замкнув Lenovo Legion Y70.

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Також в топ-10 увійшли Redmi K50 Ultra, Asus ZenFone 9, Xiaomi 12T Pro, Red Magic 7, iQOO Neo7, Samsung Galaxy Z Fold4 5G і Xiaomi 12 Pro.

У списку субфлагманів лідирує Xiaomi Mi 12T на базі Dimensity 8100 Ultra. Інші п'ять позицій теж розділили телефони з процесором MediaTek, і тільки з сьомого місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870.

Що стосується топових смартфонів середнього рівня там лідирує Nothing Phone 1, який окрім непоганого заліза отримав цікавий дизайн, що виділяє його серед конкурентів на ринку.

Як видно, весь топ-10 "середняків" зайняли пристрої з процесорами Snapdragon 778G і Snapdragon 780G.

Якщо вам цікаво, які смартфони та планшети Apple найпотужніші, є й такий рейтинг. На першому місці опинився 13-дюймовий iPad Pro 6-го покоління на процесорі М2 і з топовою комплектацією. iPhone 14 Pro Max зайняв лише 7-у позицію.

Нагадаємо, раніше сьогодні Realme анонсувала флагманський смартфон GT Neo 5. Він відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт – всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

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