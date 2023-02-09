Топ-10 флагманів очолив Vivo X90 Pro + на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2 / фото Vivo

Відомий бенчмарк AnTuTu провів тести та склав рейтинги найпродуктивніших Android-смартфонів на початок 2023 року, доступних на міжнародному ринку. Вони помітно відрізняються від аналогічних для китайського ринку.

Якщо в Китаї вже впевнено домінують моделі на базі чіпа Snapdragon 8 Gen 2, то на міжнародному ринку їх поки продається не так багато, принаймні, офіційно.

У рейтинг потрапив лише один такий смартфон – Vivo X90 Pro+, який й очолив топ-10 флагманів. На другому місці опинився iQOO 11, а трійку лідерів замкнув Lenovo Legion Y70. 

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Також в топ-10 увійшли Redmi K50 Ultra, Asus ZenFone 9, Xiaomi 12T Pro, Red Magic 7, iQOO Neo7, Samsung Galaxy Z Fold4 5G і Xiaomi 12 Pro. 

Джерело: AnTuTu

У списку субфлагманів лідирує Xiaomi Mi 12T на базі Dimensity 8100 Ultra. Інші п'ять позицій теж розділили телефони з процесором MediaTek, і тільки з сьомого місця починаються пристрої на чіпі Snapdragon 870.  

Джерело: AnTuTu

Що стосується топових смартфонів середнього рівня там лідирує Nothing Phone 1, який окрім непоганого заліза отримав цікавий дизайн, що виділяє його серед конкурентів на ринку.

Як видно, весь топ-10 "середняків" зайняли пристрої з процесорами Snapdragon 778G і Snapdragon 780G.

Джерело: AnTuTu

Якщо вам цікаво, які смартфони та планшети Apple найпотужніші, є й такий рейтинг. На першому місці опинився 13-дюймовий iPad Pro 6-го покоління на процесорі М2 і з топовою комплектацією. iPhone 14 Pro Max зайняв лише 7-у позицію.

Нагадаємо, раніше сьогодні Realme анонсувала флагманський смартфон GT Neo 5. Він відрізняється рекордно потужною зарядкою на 240 Вт – всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин.

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