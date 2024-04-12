Цікавий технологічний пристрій, що являє собою квадратну розумну брошку без дисплея, "банально не працює".

Стартап Humane, заснований екс-співробітниками Apple, запустив продажі AI Pin – чимось схожого на пейджер пристрою, який кріпиться до одягу і покликаний замінити смартфони. Разом з тим спало ембарго на публікацію оглядів революційного гаджета, і майже всі вони виявилися негативними.

По суті, AI Pin – це переносний проєктор без екрана, оснащений моделями ШІ GPT-4 від OpenAI і Microsoft. Уся інформація транслюється на долоню через проєктор, а управління – через голос і жести. Ціни на девайс стартують із $699, плюс, для роботи потрібна підписка за 24 долари на місяць.

Журналісти з The Verge, Engadget і WSJ пишуть, що AI Pin – цікаве технологічне рішення, але воно абсолютно недопрацьоване і "абсолютно неадекватне в багатьох відношеннях". Серед головних проблем:

Дуже малий час автономної роботи . Батареї при активному використанні вистачає на 5 годин. При цьому вона постійно гріється і створює дискомфорт у ділянці грудей.

. Батареї при активному використанні вистачає на 5 годин. При цьому вона постійно гріється і створює дискомфорт у ділянці грудей. Проблеми з візуалізацією. Роздільна здатність проєктора 720p погана, девайс проєктує тільки зелене світло. Пристрій добре проєктує текст на руці, якщо тільки ви не перебуваєте при яскравому світлі – тоді його практично не видно в реальному житті. Також питання викликала сама відмова від дисплея, але необхідність проєктувати, тому що потрібен дисплей.

Роздільна здатність проєктора 720p погана, девайс проєктує тільки зелене світло. Пристрій добре проєктує текст на руці, якщо тільки ви не перебуваєте при яскравому світлі – тоді його практично не видно в реальному житті. Також питання викликала сама відмова від дисплея, але необхідність проєктувати, тому що потрібен дисплей. GPT-4 не працює належним чином. Іноді було потрібно десять секунд, щоб отримати назад відповідь – і не завжди вона була точною. До цього можна додати в цілому повільну роботу пристрою.

Іноді було потрібно десять секунд, щоб отримати назад відповідь – і не завжди вона була точною. До цього можна додати в цілому повільну роботу пристрою. Висока ціна . 699 доларів і щомісячна підписка $24 для роботи інтернету – завищений цінник для пристрою в такому стані.

"Цей носимий гаджет покликаний відмовитися користувачам від смартфона. Є тільки одна проблема: пристрій банально не працює", – йдеться в одному з оглядів.

Своєю чергою представники Humane заявили, що покращуватимуть сам пристрій та його операційну систему Cosmos OS, щоб усунути всі перераховані вище проблеми. А поки що революційний девайс на ділі виявився не таким вже й практичним.

Протягом 2024 року ми регулярно чули про гаджети-замінники смартфонів. Це компактні пристрої розміром із пейджер і власним ШІ, який вміє взаємодіяти з додатками через голосові команди. До "ШІ-девайсів" відносять Humane AI Pin і Rabbit R1. А Meizu навіть відмовилася від розробки традиційних смартфонів на користь ШІ-гаджетів.

Водночас низка техногігантів, зокрема Apple, Samsung, повернулися до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене ШІ та чат-ботами в стилі ChatGPT, у перспективі може замінити смартфони.

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