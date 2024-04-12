Стартап Humane, заснований екс-співробітниками Apple, запустив продажі AI Pin – чимось схожого на пейджер пристрою, який кріпиться до одягу і покликаний замінити смартфони. Разом з тим спало ембарго на публікацію оглядів революційного гаджета, і майже всі вони виявилися негативними.
По суті, AI Pin – це переносний проєктор без екрана, оснащений моделями ШІ GPT-4 від OpenAI і Microsoft. Уся інформація транслюється на долоню через проєктор, а управління – через голос і жести. Ціни на девайс стартують із $699, плюс, для роботи потрібна підписка за 24 долари на місяць.
Журналісти з The Verge, Engadget і WSJ пишуть, що AI Pin – цікаве технологічне рішення, але воно абсолютно недопрацьоване і "абсолютно неадекватне в багатьох відношеннях". Серед головних проблем:
- Дуже малий час автономної роботи. Батареї при активному використанні вистачає на 5 годин. При цьому вона постійно гріється і створює дискомфорт у ділянці грудей.
- Проблеми з візуалізацією. Роздільна здатність проєктора 720p погана, девайс проєктує тільки зелене світло. Пристрій добре проєктує текст на руці, якщо тільки ви не перебуваєте при яскравому світлі – тоді його практично не видно в реальному житті. Також питання викликала сама відмова від дисплея, але необхідність проєктувати, тому що потрібен дисплей.
- GPT-4 не працює належним чином. Іноді було потрібно десять секунд, щоб отримати назад відповідь – і не завжди вона була точною. До цього можна додати в цілому повільну роботу пристрою.
- Висока ціна. 699 доларів і щомісячна підписка $24 для роботи інтернету – завищений цінник для пристрою в такому стані.
"Цей носимий гаджет покликаний відмовитися користувачам від смартфона. Є тільки одна проблема: пристрій банально не працює", – йдеться в одному з оглядів.
Своєю чергою представники Humane заявили, що покращуватимуть сам пристрій та його операційну систему Cosmos OS, щоб усунути всі перераховані вище проблеми. А поки що революційний девайс на ділі виявився не таким вже й практичним.
Протягом 2024 року ми регулярно чули про гаджети-замінники смартфонів. Це компактні пристрої розміром із пейджер і власним ШІ, який вміє взаємодіяти з додатками через голосові команди. До "ШІ-девайсів" відносять Humane AI Pin і Rabbit R1. А Meizu навіть відмовилася від розробки традиційних смартфонів на користь ШІ-гаджетів.
Водночас низка техногігантів, зокрема Apple, Samsung, повернулися до ідеї "розумних" окулярів у стилі Google Glass. Нове покоління, оснащене ШІ та чат-ботами в стилі ChatGPT, у перспективі може замінити смартфони.